El histórico ex defensa del Cacique no se guardó nada para criticar al delantero trasandino.

El subcampeón de la Libertadores de 1973 con el Popular, dio una dura sentencia al delantero argentino en conversación con el programa Los Tenores de Radio ADN.

“Con Blandi es una cosa diferente, no nos vamos a engañar y no ha sido un aporte para Colo Colo. Le dieron mucha importancia cuando llegó, nos ilusionamos mucho pero no ha pasado absolutamente nada y no va a pasar tampoco”, laznó de entrada.

Según Herrera, Blandi no es el reemplazo de Paredes:

“Ya no es más, con lo poco que ha jugado se nota que no es un jugador para Colo Colo y los dirigentes tienen que pensar en cambiarlo. Tiene poco peso en la parte ofensiva, no está Paredes, quien con 40 años preocupa siempre con la presencia a los rivales y siempre hace falta”, lanzó.