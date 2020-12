El Gerente Deportivo está en medio de la polémica y es apuntado por los hinchas por la crisis de Colo-Colo.

Leonel Herrera aseguró que en La Cuarta que no será fácil salir del último puesto, y se fue con todo en contra de Marcelo Espina y su gestión: “Es lamentable lo que ocurre. Colo Colo nunca se había visto en una situación como esta. No será fácil que se salve del descenso. No muestra mejoría en el juego. Con Valdivia yo estoy seguro que el equipo mejorará, pero hay que sumar”, señaló.

“Primero pasa por la presidencia. Los problemas con la Ley de Protección de Empleo también es una de las causas de esta crisis, porque indispuso a los jugadores con los dirigentes”, detalló Herrera.

“Después el gerente técnico, Marcelo Espina. No sé qué visión tienen los dirigentes de contratar a gente que no conoce el medio. Espina jugó en Colo Colo, yo no puedo desconocer de que fue tremendo aporte. Pero ahora como gerente técnico ha sido un desastre, de todos los jugadores que ha contratado ninguno ha dado resultado“, afirmó el exzaguero.

Por el partido ante La Serena comentó que: “se la tendrá que jugar toda, porque si pierde… No sé, sería muy posible que no se salve, será la última oportunidad para equiparar“.