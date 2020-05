El histórico defensa central de Colo Colo no entiende la función del calamar.

En conversación con En Cancha, Herrera cuestionó la labor del gerente deportivo de los albos:

“Como jugador fue excelente, extraordinario. Nada que decir en lo futbolístico. Lo traen como dirigente y él no conoce el medio, él vino a jugar, no a perfeccionarse en las divisiones menores o con los profesionales. Entonces, es una mala inversión. Una plata mal pagada, porque lo traen desde afuera sin tener conocimiento del fútbol nuestro”, comenzó diciendo.

“Están pagando una plata de más que es (Marcelo) Espina. Una plata que se puede usar para otro tipo de cosas”, sentenció”.

“¿Espina qué sabe hoy? Fue técnico de Colo Colo y de ahí nada más, estuvo dedicado a otro tipo de cosas. Cómo vas a traer a una persona de afuera a hacer lo que ellos quieren en nuestro país. Si trajeron a Mayne-Nicholls, dejemos que trabaje como corresponde, pero no traigan a una persona que no le aporta nada”, añadió.

También tuvo dardos para Blanco y Negro:

“Por eso en la parte directiva anda mal, porque son todas planificaciones al aire. No hay planificación a largo plazo donde le puedes dar la confianza a los técnicos que están ahí de hacer un buen trabajo a largo plazo y después llegar al primer equipo, junto a los jugadores que tienen condiciones. En Colo Colo no existen los proyectos. Un técnico tiene dos, tres partidos y para afuera. Mario Salas podría perfectamente haber seguido y no sé por qué no contratan a Claudio Borghi”, cerró.