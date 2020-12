Leonardo Véliz: “Si había público terminaban gritando ‘olé’ a favor de La Serena”

El ex jugador de Colo-Colo, Leonardo Véliz, soltó una ácida crítica hacia los jugadores albos y aseguró que “son unos zombies”.

Una verdadera debacle fue el partido de Colo-Colo ayer por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2020. Los albos recibieron a Deportes La Serena en el Estadio Monumental, y cayeron por 2-0, lo que los dejó como colista exclusivo en la tabla, con posibilidades concretas de descender directamente a Primera B.

La nueva derrota alba provocó la ira de los hinchas, pero también de un importante ex jugador del cuadro Popular. Es el caso de Leonardo Véliz, que en conversación con Redgol afirmó que "no hay por dónde, todo lo que ha hecho el cuerpo técnico y los jugadores y no hay fuerza para revetir esta situación, no lo veo. No hay fuerza moral, ni sicológica, ni física y para que hablar de una futbolística, no hay".

El Pollo apuntó todos sus dardos contra el plantel del Cacique, asegurando que en la cancha son unos zombies.

"Si el estadio hubiera tenido público te aseguro que la gente termina gritando olé, olé, olé...Porque así terminó La Serena, los jugadores de Colo Colo eran unos zombies. Era la ocasión para demostrar que si podía venir el repunte, pero nada, nada.", aseguró.

Según el ex entrenador de La Roja, que alcanzó el tercer puesto en el Mundial Sub 17 de Japón 1993, "los jugadores entran y los que tienen la misión de dar vuelta un resultado, de revertir un 0-1 con la presión, se entregan".

“Yo escribí en Twitter que mañana urgente una reunión en Blanco y Negro, peor con los tres reyes magos, es que no sé otra forma de salir de esta. Quedan 12 fechas y vi el video motivacional ¡Matías Fernández el más callado de Colo Colo tuvo que salir a hablar!, está mal, todo mal", concluyó.