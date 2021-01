Leonardo Véliz: "Sería una pesadilla que Colo Colo dispute la permanencia con la U"

El ex jugador de Colo Colo, Leonardo Véliz, se refirió al complejo momento de los albos y la posibilidad de enfrentarse a su archirrival en un partido definitorio.

Días muy intensos se vivirán en Colo Colo en la recta final del Campeonato Nacional 2020. Si bien los albos vienen de vencer a Coquimbo Unido por 2-1 en un agónico partido, depende de ellos mantener el impulso y salir definitivamente de la zona de descenso en la que han estado gran parte del torneo.

Ante ese panorama, el ex atacante del Cacique, Leonardo Véliz, se refirió al complejo presente que se vive en Macul. En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el ‘Pollo’ reconoció que sería un tremendo problema tener que disputar un partido de definición por permanecer en Primera División ante Universidad de Chile.

"Sería una pesadilla histórica que Colo Colo llegue a disputar la permanencia con su archirrival. Perder con la U e irse al descenso es de las mayores torturas que puede haber en una institución", confesó.

Véliz, que defendió la camiseta alba entre 1972-1974 y 1979-1981, agregó que "yo no me imagino un partido así. Lo que uno sueña es jugar contra la U peleando el campeonato, pero no aferrararse con dientes y muelas a salvar la categoría. Ese partido no me gustaría jugarlo".

Con respecto al vital triunfo frente a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental expresó que "ante un equipo desgastado, tuvimos que ganarle agónicamente. Lo que ha mostrado Colo Colo no me da la certeza de que nos vamos a salvar".

"Por procesos y cosas grandes que existen se puede salvar,pero por lo que ha mostrado en la cancha no", concluyó.