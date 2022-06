Leonardo Véliz se lanza en contra de la FIFA por fallo de Byron Castillo

El ex jugador de la Roja de todos no tuvo pelos en la lengua para darle con todo al ente rector del fútbol mundial tras la sentencia que permite que Ecuador y Castillo vayan a Qatar 2022.

“Chile se va para la casa, porque el tiempo va jugar en contra (…) Voy a decir, bajo una vulgar ecuación, que el dinero lo explica todo. Aquí prácticamente el reglamento todos dicen que tiene espíritu y letra, y acá no se aplicó la letra, se aplicó el espíritu”, comenzó diciendo.

Véliz asegura que en la FIFA no se aplicó el reglamento en su totalidad: “La letra esa, incluso esa letra chica que uno no lee, no se aplicó. Porque a través de una trampa de los ecuatorianos, Chile logra ser invisibilizado en el mundo del fútbol. No vamos a poder ir porque realmente la FIFA ya lo de terminó, aunque se vaya a reclamar al TAS, va a pasar el tiempo y eso se demora quizás cuánto tiempo y no vamos a poder optar por ir, ya va a ser todo muy encima”, complementó.

Además, reclamó que: “Creo que esto ha sido un manchón para la FIFA, a pesar de todos los argumentos que diga Ecuador, pero el muchacho es colombiano según el abogado brasileño que defendió a Chile, con certificado de nacimiento mediante, y el muchacho no es ecuatoriano y jugó”.

"Esto realmente a la FIFA le va pesar bastante, no sé qué le puede pasar a Ecuador después del Mundial, si los van a castigar o no, lo poco prolijos que fueron en seleccionar a sus jugadores y saber sus nacionalidades, incluso se dice que Castillo tiene tres años más, todo eso desata confusión sobre lo que es y lo que no es, qué es correcto y qué no es correcto, y en el fútbol se aplican muchas trampas, muchas faltas de éticas y se transgreden los valores, pero en otras actividades de la sociedad se aplica la letra, pero aquí en el fútbol se aplicó el espíritu deportivo y lo ganó Ecuador en cancha”, remató.