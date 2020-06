El "Pollo" estuvo invitado a la Redgoleta de Redgol y consultado por el mejor jugador de la historia del fútbol chileno, aseguró que Elías Figueroa está por sobre Arturo Vidal.

"Juega en un sector con todo el mediocampo sin presiones de una marca rival que lo deja jugar con tranquilidad. Y cuando pisa el área es peligroso. Tiene un gran coraje para jugar, y si no sería común y corriente, no es un jugador técnicamente fascinante. Elías tocaba, jugaba con el pecho, por arriba no lo pasaba nadie", explica.

Y agrega que "no lo miro como miran algunos de ustedes (periodistas), que son los títulos logrados. Si uno dice Vidal 'ah Chile' como en los tiempos de Zamorano. En Portugal, cuando uno iba a ciertos lugares, me ven a hablar y me dicen "Chile, Chile, Zamorano", y tenían un póster de él en el Inter. Mejor embajador es Elías Figueroa".

El ex DT siguió argumentando:

"Los tiempos de él, jugar en Brasil es como llegar a Europa, jugó contra los astros del fútbol brasileño campeones habituales del mundo. Cuando nos encontramos en Concón y me dice que le pidieron la nacionalidad brasileña, es por algo. Va más allá de jugar en el Bayern Múnich o Juventus. La escala de valores es jugar en un equipo, y aunque salgas campeón o con astros, no desmerezco las cualidades de Arturo", cerró.