Leonardo Véliz destruyó a Mayne-Nicholls y culpó a Mosa por crisis de Colo-Colo

El ex jugador de Colo-Colo, Leonardo Véliz, se lanzó en picada contra el presidente y el vicepresidente de Blanco y Negro por su desempeño en el club.

Leonardo Véliz, histórico ex jugador de Colo-Colo, se refirió a las polémicas declaraciones de Harold Mayne-Nicholls. El vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro se mostró tranquilo frente a un posible descenso de los albos, e incluso reconoció que el mundo no se acaba si el Cacique desciende a Primera B.

Los dichos del ex presidente de la ANFP no causaron gracia entre los fanáticos y referentes del club. Entre ellos destraca el “Pollo”, que en diálogo con Encancha se tiró sin filtro contra Mayne-Nicholls, a pesar de las disculpas públicas que ofreció el martes por sus dichos entregados a DirecTV.

"Harold debe renunciar, ha sido patética su explicación a la masa colocolina, el daño ya lo hizo al develar el verdadero sentimiento de alguien que está remunerado por Blanco y Negro. Los dirigentes, por la modernidad del mercado, la industrialización del fútbol, han desafectado, desarraigado al verdadero hincha colocolino", señaló Véliz.

Así, el finalista de la Copa Libertadores de 1973 con los albos, aprovechó para disparar al presidente de la concesionaria. "El otro personaje que debería irse es Aníbal Mosa. Un personaje populachero,titiritero que no está a la altura de ser un presidente del equipo más importante del fútbol chileno", aseguró.

Sobre el actual panorama que enfrenta el equipo de Gustavo Quinteros, que marcha último y al borde de descender, Véliz fue claro. El otrora futbolista chileno afirmó que "jamás lo imaginé, ni en los peores sueños. Ha sido una pesadilla no desde ahora como colista, sino de antes del estallido social y después de la pandemia. Errores, uno tras otro, nos ha llevado a la situación actual, errores deportivos y administrativos".

Para finalizar, Leonardo Véliz afirmó que no ve una posible solución a los problemas que se viven actualmente en Macul. "Todo es hipotético, nadie puede asegurar nada, el paisaje se ve lúgubre y digo esto porque no se ven luces de mejorar esto. Pero creo que los jugadores apelarán al orgullo colocolino y no por un bono más o menos. Aquí está en juego el honor de vestir la camiseta alba", concluyó.