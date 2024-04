Leonardo Véliz critica con todo a Jorge Almirón en Colo Colo

Continúan las críticas en Colo Colo para Jorge Almirón. El director técnico albo es el blanco de todos los ataques tras la dura derrota del cacique el fin de semana pasado ante Ñublense por 3-0 por el Campeonato Nacional. Esto mandó al equipo al séptimo lugar de la tabla de colocaciones, a nueve puntos del actual líder, Universidad de Chile.

Pese al buen nivel mostrado en Copa Libertadores tras la victoria en el debut ante Cerro porteño y el duro partido que enfrentarán el día de hoy ante el actual campeón del certamen, Fluminense, las críticas no dejan de llegar al actual director técnico albo, quien incluso es acusado de dejar de lado el Campeonato Nacional para concentrarse en el torneo internacional.

Quien ahora también se suma a las críticas en contra del estratega de Colo Colo es Leonardo "Pollo" Véliz, quien fue bastante duro al referise sobre Jorge Almirón, no sólo por lo sucedido ante Ñublense el fin de semana pasado por el Campeonato Nacional, sino que por su forma de dirigir al equipo, la cuál calificó como de "mano blanda".

En conversación con BolaVip, el Pollo Véliz señaló que, "no se atreve a sacar a Vidal, no sé cómo estará el camarín en este momento, pero el otro día se demoró mucho en sacarlo contra Cerro Porteño y es independiente que a uno le guste o no Vidal, de forma objetiva Vidal no ha sido preponderante en todo el tiempo que lleva en Colo Colo".

Por otro lado, el histórico mundialista con La Roja, también señaló que, "el fútbol es impredecible, partamos por ahí. No creo que Colo Colo haga algo, con lo que hizo ante Cerro Porteño y otros partidos no ha demostrado ser un equipo de categoría, que pueda entusiasmar a la gente, pero no hay dos jugadores por puesto, eso lo inventó la prensa".