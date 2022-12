Junto con cuadrarse con los dichos de Felipe Bianchi sobre el nivel que tiene los ex jugadores en los paneles deportivos, el “Pollo” realizó un duro diagnóstico respecto a la labor de exfutbolistas como comentaristas deportivos. “Le encuentro la razón. No puedo creer que en este país tengamos como referentes de opinión a un (Mauricio) Pinilla, a un (Jorge) Valdivia... que veamos en lo que está metido... con la Angie Alvarado, con la Geisha”, declaró Véliz en entrevista con RedGol.

Pero, no se quedó, ahí y dispró con todo. “hay otros que no han sido nada en el fútbol como Johnny Herrera y (José Luis) Villanueva. Y no hablo sólo de lo que dicen, si no que también cómo lo dicen, porque no modulan bien”.

“Existe una desproporción en el periodismo deportivo, solamente por ráting, pero ráting de qué. Yo no los escucho porque todo lo que dicen es vacío. Los ex jugadores no me dicen nada”, complementó.

De todas formas destacó la labor de dos ex profesionales: “el único que habla bien y tiene clarita la película, pero está calladito como pollito, es (Jean) Beausejour. (Rodrigo) Goldberg se ha preparado bien, pero hay otros...”.

“Hasta (Gary) Medel o (Arturo) Vidal pueden ser comentaristas, pero no se han preparado para nada, ni para hablar bien, ni para tener riqueza en el vocabulario o en el conocimiento”, agregó.