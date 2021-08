Leonardo Valencia ya tendría nuevo club tras su fracaso en Colo-Colo

Leonardo Valencia no seguirá en el Cacique, el DT de Santiago Wanderers confirmó que hubo diálogo con el ex Palestino: "Conversé con él antes del partido que viniera a jugar con nosotros acá. Él me conoce a mí, lo conozco, hay una confianza en decir las cosas. Uno no pierde nada con decir sí o no. Él me manifestó que quería venir", dijo el experimentado estratega.

De todas formas, Astorga debe esperar la autorización del Cacique y particularmente de Gustavo Quinteros para dejar partir al futbolista: "Que el técnico de Colo Colo no le de la salida ya vendría siendo otra cosa", afirmó.

El entrenador tiene a Valencia como primera opción: "Esperar que él pueda salir o vamos a tener que pensar en que tenemos otro a la vista. No podemos quedarnos con un sólo jugador debemos tener otras opciones por si se cae el asunto".

Cabe recordar que Leonardo Valencia fue citado a los últimos dos compromiso del cuadro popular. El futbolista finaliza contrato a fin de año con la institución alba.

💚🎙️ El profe Emiliano Astorga se refirió a la búsqueda de refuerzos, destacando el gran esfuerzo que se está realizando y las dificultades de sacar a un jugadores de otro club cuando el primer semestre continúa en desarrollo 🇳🇬⚽️ #CuñaSW pic.twitter.com/CtjYze81CN — Santiago Wanderers (desde 🏠) (@swanderers) August 5, 2021

Programación de la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2021

Sábado 7 de agosto. 15:00 hrs.: O'Higgins vs Universidad de Chile

Sábado 7 de agosto. 17:30 hrs.: Unión Española vs Ñublense

Sábado 7 de agosto. 20:00 hrs.: Universidad Católica vs Deportes La Serena

Domingo 8 de agosto. 12:30 hrs.: Santiago Wanderers vs Huachipato

Domingo 8 de agosto. 15:00 hrs.: Deportes Antofagasta vs Audax Italiano

Domingo 8 de agosto. 17:30 hrs.: Colo Colo vs Curicó Unido

Domingo 8 de agosto. 20:00 hrs.: Unión La Calera vs Everton

Lunes 9 de agosto. 11:00 hrs.: Cobresal vs Palestino.