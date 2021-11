Leonardo Valencia quiere tener su revancha en Colo-Colo

Leonardo Valencia, actual volante de Deportes La Serena quien anotó un golazo olímpico en la victoria por 1-2 sobre Unión La Calera, que permitió a su equipo quedar prácticamente salvado del descenso.

El ex Palestino, aseguró que quiere regresar a Colo Colo para mostrar su nivel.

Valencia dijo en TNT Sports que "tengo que volver a Colo Colo, tengo contrato, espero terminar como corresponde en La Serena de local con nuestra gente en la última fecha. Quiero mi revancha en Colo Colo, veremos lo que pasa".

"Necesitaba mi espacio, en Colo Colo ensuciaron mi nombre los problemas personales (separación con su ex pareja), ahora tomé otro aire y se me ha dado lo que he cumplido. Feliz de poder ganar y mantenerme en Primera", cerró.

Los "granates" cierran su participación el domingo de local contra Santiago Wanderers a las 18:00 horas (21:00 GMT), duelo en el que deben perder por nueve goles y que se den otros resultados para recién ir a la promoción.

HÁBLAME DE GOLAZOS 🥴🔥| Leonardo Valencia 🇨🇱 anotó este GOLAZO OLÍMPICO, al minuto 45+2', para poner en ventaja por 1-0 a Deportes La Serena ⚪ sobre Unión La Calera 🔴.pic.twitter.com/S3wQEjsoWF — Hora Del Fútbol (@horadel_futbol) November 28, 2021

