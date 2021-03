Leonardo Gil y opción en Colo Colo: “Si sucede sería un orgullo”

Los albos buscan un volante que acompañe a César fuentes, es por eso que uno de los nombres que recientemente fue acercado al Estadio Monumental fue el del argentino nacionalizado chileno Leonardo Gil, quien actualmente defiende los colores de Vasco da Gama en Brasil.

En entrevista con RedGol, el volante de 29 años afirmó que “por ahora no me ha llegado ningún tipo de información y mi agente tampoco me ha dicho nada, pero estoy tranquilo acá. Mañana empezamos a entrenar, porque comienza el torneo Carioca”.

"Para mí, si sucede sería un orgullo. Vine a jugar a Brasil para tener mayores posibilidades de estar en la Selección de Chile y si tengo la posibilidad de jugar en un equipo grande como Colo Colo estaría aún más cerca y eso es algo importante para mi carrera”, agregó.

En ese sentido sostuvo que “llegar a un club como Colo Colo es un objetivo personal, y poder hacerlo bien. Estoy tranquilo. La verdad que no me ha llegado nada y solo queda esperar. Seguramente se comunicarán con mi agente”.

Para finalizar analizó la opción de vestir la camiseta de la Roja de todos, aseverando que “estuve muy cerca con Jorge Sampaoli, estuve cerca con Reinaldo Rueda entonces creo que la tercera es la vencida. Solo me queda tener fe, esperanza y debo seguir manteniendo este nivel futbolístico para ser convocado”.

Leo Gil jugó 23 partidos en la temporada 2020 con la camiseta del Vasco da Gama. Además de Brasil tiene pasos por el fútbol de Arabia Saudita y Argentina.