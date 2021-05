Leonardo Gil tiene fecha para saber si lo suspenden por dura discusión con árbitros

El volante de Colo Colo, Leonardo Gil, sabrá esta noche la determinación del Tribunal de Disciplina por su pelea con el árbitro Fernando Véjar.

Colo Colo derrotó a Huachipato por 2-0 y se instaló en el grupo de punteros del Campeonato Nacional con Audax Italiano, O’Higgins y Ñublense. Pese a eso, no iniciará su semana tranquilamente porque esta noche se conocerá si el Tribunal de Disciplina de la ANFP suspende a Leonardo Gil.

Esto debido al caos que se generó la fecha pasada, cuando el árbitro Fernando Véjar no cobró un claro penal para Colo Colo ante Palestino. Eso desencadenó en un gran conflicto, y con el volante argentino-chileno acusado de insultar a los jueces en los camarines del Estadio Monumental.

Debido a eso, el Tribunal, que es presidido por Exequiel Segall, llamó a todos los involucrados a relatar su versión de lo ocurrido la semana pasada. Y, con los antecedentes recolectados, deberían dar a conocer su resolución hoy.

Y al “Colorado” no se le viene nada de fácil, ya que arriesga un duro castigo por su conducta. El mediocampista podría perderse hasta tres fechas, aunque tendrán que analizarse los antecedentes que reunió el organismo para dictaminar una sentencia.

"Yo ya di mi parecer y creo ahora es decisión del tribunal, todo jugador no quiere ser castigado, pero es decisión que van a tomar ellos", confesó Gil en conversación con Radio ADN esta semana. Todo a la espera de lo que se pueda llegar a decidir.

En caso de recibir un castigo, Gil no podrá estar en el partido contra La Serena en el Estadio Monumental en diez días más. Esto porque este fin de semana los albos no verán acción, ya que les corresponde fecha libre. El ex Rosario Central es el único jugador de Colo Colo que ha estado en cancha todos los partidos en esta temporada.