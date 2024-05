¡La paró de pecho! Leonardo Gil se refirió a sus críticas en Colo Colo

El pasado miércoles, Colo Colo enfrentó un complicado encuentro en condición de visitante ante Alianza Lima en por la quinta fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores. Este era un partido vital para ambos equipos, ya que marcaba el camino para la clasificación a la siguiente fase del torneo internacional.

El partido fue bastante complicado para el cacique, ya que comenzaron en desventaja con un tremendo error en salida de Esteban Pavez, sumado a que además sufrieron dos expulsiones por doble tarjeta amarilla, estos fueron los casos de Damián Pizarro y Arturo Vidal. Pero a pesar de todo esto, lograron traer de vuelta a casa un valioso punto a través de in empate 1-1.

Con el empate en Perú, sumado a la victoria de Fluminense sobre Cerro Porteño, Colo Colo se encuentra peleando el segundo lugar de su grupo con el cuadro paraguayo, con quienes cerrarán esta fase del torneo en condición de visitante. Ambos equipos suman cinco unidades y mantienen la misma diferencia de goles.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Uno de los jugadores más criticados tras este resultado fue Leonardo Gil. El colorado ha sumado grandes críticas por su desempeño durante gran parte de la temporada, donde si bien ha marcado algunos goles, no termina de convencer a los hinchas. Pero ahora, el jugador salió a hablar sobre estas mismas críticas y su rol en el equipo.

Pese a las críticas, el jugador de Colo Colo señaló que, "me he sentido cómodo, he tenido partidos no tan buenos y he mejorado. Pude hacer algún gol importante en Copa Libertadores, el otro día igual. Uno con eso va agarrando confianza, estando mejor y ojalá que ahora lo más importante es el partido del fin de semana para no perder pisada en el torneo. Y ojalá en la copa pasar de fase"