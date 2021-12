Leonardo Gil deja con "tiritones"a hinchas de Colo-Colo

Leonardo Gil "dejó en el aire" su renovación y tras la dura derrota ante Antofagasta habló sobre su futuro en Colo-Colo.

"En el fútbol es muy difícil encontrar un grupo así de lindo. Me ha tocado jugar en varios equipos y éste fue el mejor grupo. Es hermoso, la gente que trabaja, no sólo los jugadores. Fue una experiencia única, emocionado porque no sé qué será de mi futuro. Ojalá pueda continuar acá en este club que me ha dado tanto en tan poco tiempo, sino desearle lo mejor a Colo Colo. Pusimos a Colo Colo donde merece, siendo protagonista”, comenzó diciendo.

Sobre su posible renovación, dijo que: “no sé nada todavía. Ojalá se pueda dar y si no lo mejor para Colo Colo”, agregando sobre el abrazo con Gabriel Suazo que “queda entre nosotros (ríe)” .

Luego escribió lo que parece ser una despedida: "Primero quiero agradecer a todo este plantel por el cariño que me brindaron vivimos cosas únicas y dimos pelea hasta al final siempre juntos ! Agradezco a la gente del club a todos los trabajadores que me hicieron sentir como en casa! Gracias por este año por lo vivido y compartido! Cumplimos muchos objetivos y el fútbol no siempre te da lo que uno espera.. pero siempre hay revancha !

para todos los hinchas agradecer por su apoyo incondicional ! Qué el año que viene sea mejor que este!".

Leonardo Gil pertenece al Al Ittihad de Arabia Saudita y está a préstamo en Colo Colo por esta temporada. El representante consiguió una rebaja a cerca de 1,2 millones de dólares.

