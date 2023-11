Leonardo Farkas y una millonaria propuesta para La Roja

Las declaraciones de Alexis Sánchez sobre las condiciones del fútbol chileno generaron un gran número de reacciones, donde incluso fue noticia fuera de nuestro territorio. El tocopillano criticó la forma en que se maneja el campeonato nacional debido a las constantes y largas detenciones, además de criticar la infraestructura. Con respecto a eso último, Leonardo Farkas también tuvo sus propias reacciones.

Entre las declaraciones más destacadas de Alexis Sánchez, estuvo la mala organización del torneo chileno, donde se repitió las constantes detenciones que ha tenido durante este segundo semestre, junto con algunas falencias en Juan Pinto Durán, donde el Niño Maravilla señaló que habían tres duchas que no funcionaban y debían esperar que sus compañeros terminaran de ducharse para que otro pueda usarla.

Como ya lo habíamos mencionado, estas fuertes críticas generaron diversas reacciones. Una de ellas vino desde el empresario y filántropo Leonardo Farkas, quien a través de sus redes sociales reaccionó a esto y además realizó una generosa oferta a la selección chilena, para ayudarlos a arreglar los problemas evidenciados por Alexis.

"No puede ser que nuestra selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán. Díganle a quién corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones, qué vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis", señaló Leonardo Farkas, quien a su fiel estilo al que nos tiene acostumbrado ofreció una muy generosa ayuda para mejorar la situación en Juan Pinto Durán.

Con respecto a su ofrecimiento, solo queda esperar para ver si es algo que se concretará de manera definitiva y también si es que verdaderamente, en caso de llegar ese millonario aporte, es utilizado para mejorar las instalaciones en el complejo deportivo Juan Pinto Durán según las denuncias realizadas por Alexis Sánchez.