El volante de Colo-Colo publicó un comunicado en sus redes sociales, donde asegura que lo denunciado por su ex pareja es falso.

Finalmente Valencia sacó la voz tras la funa que le hizo su ex pareja en redes sociales. El ex jugador de Botafogo redactó un texto para defenderse, en donde enfatiza que "La Justicia de nuestro país, en la que creo firmemente, se está ocupando de desacreditar una a una todas esas mentiras y pido a todos esperar a que en los Tribunales se aclare todo antes de emitir un juicio. Por respeto a mi familia y en especial a mis hijos, que son lo más importante en mi vida, prefiero no responder a esas publicaciones, manteniendo esta separación en el ámbito de lo privado".

Leo Valencia sale al paso de la polémica, mientras en ByN estudian el caso y pueden tomar medidas sobre su futuro en la institución. Los hinchas reaccionaron en las redes:

Por la forma de hablar del Leo Valencia dudo que él haya escrito el comunicado en su Instagram. — Diego Andrés (@DiegoRojasOK) July 28, 2020

oye los tanto hueón nefasto comentando “yo te creo, Leo” en la publicación de Valencia. Todos el mismo perfil papito corazón. Muy patético todo — Paula López (@paupolilla) July 28, 2020

El que apoye a #LeoValencia , se puede autoeliminar !!! @ColoColo debe sacarlo ahora! El debe asumir las evidencias de VIF, quitar la cada donde viven sus hijos y aclarar la muerte que ha sido mencionado!! — epi certero (@dascencio1991) July 28, 2020

Solo dire 2 cosas:

1- estoy completamente en contra de la violencia contra la mujer, sobretodo cuando hay abuso físico y mental.



2- no tengo porque no creerle a Leo Valencia, mi hermana trabaja en un T.Familia y los casos de acusaciones graves que son descartadas son muchas — futbolerok (@futbolero_247) July 28, 2020

Si ustéd piensa, que están atacando a Leo Valencia y ensuciando su imagen...

Favor deje de seguirme. — No se llama (@LaSoaMaria) July 28, 2020