Leo Gil reveló curioso secreto de la temporada 2021 en Colo-Colo

El volante de Colo Colo, reveló que disputó lesionado algunos partidos de la recta final del Campeonato Nacional dela pasada temporada.

En declaraciones a ESPN, el jugador confesó que por esa razón bajó su rendimiento en el campo de juego.

“Nadie sabía que yo estaba lesionado en el partido con Everton, seguí jugando. Bajé el rendimiento, no porque no estaba entrenando, sino porque estaba lesionado. El fútbol es así, yo siempre di la cara por el equipo, por más que estuviera lesionado, solo lo sabían el cuerpo técnico y mis compañeros”, dijo.

El volante de Colo Colo, reveló que disputó lesionado algunos partidos de la recta final del Campeonato Nacional dela pasada temporada.

“La lesión me condición mucho, el fútbol es así y no hay que darle tantas vueltas. Se dicen muchas cosas y está bien, yo me quedé tranquilo porque sabía que di todo por el club”, agregó.

Por otro lado, el volante se refirió a la reciente conquista de la Supercopa ante Universidad Católica, comentando que tienen un plantel mas amplio.

“El plantel nuestro se ha potenciado mucho, con la llegada de Lucero, Pavez, y los chicos del proceso anterior. Es importante mantener la base de jugadores para lograr objetivos. Es un plantel con más jerarquía”, cerró Leonardo Gil.

"NADIE SABÍA QUE YO ESTABA LESIONADO DEL PARTIDO CON EVERTON"#ESPNF90Chile Leonardo Gil reveló que sufrió una lesión que le hizo bajar su rendimiento en la recta final del torneo con Colo Colo: "Lo sabía solo el cuerpo técnico y mis compañeros". Míralo por #ESPNenStarPlus. pic.twitter.com/KE0F6DbDmM — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) January 24, 2022

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.