El conductor de TV se lanzó en contra de Blanco y Negro por el mal momento albo.

El periodista analizó la crisis de Colo-Colo, donde apuntó todos sus dardos a las sociedades anónimas. “Yo tengo un punto de vista que lo he expresado en un montón de partes. Cuando veo el caso de sociedades anónimas, salvo el caso de O’Higgins, que tiene una organización bastante buena, hicieron su campo de entrenamiento, han estado peleando títulos, aunque ahora no han tenido buen año, salvo eso, y la Católica, no veo que las sociedades anónimas funcionen”, sostuvo.

“En el caso particular de Colo-Colo, yo digo cómo alguien, que es un empresario, es tan burro que no sabe activar un negocio. ¿Cuál es el negocio del fútbol? Llenar el estadio, vender derechos, ganar copas, transferir jugadores, generar elementos nuevos para el fútbol”, indicó.

“¿Y qué ha hecho Blanco y Negro? Tuvo ese equipo espectacular del “Bichi” Borghi, y ellos recaudaron, si no me equivoco, cerca de 60 millones de dólares en traspaso de jugadores. Estamos hablando de Valdivia, de Matiás Fernández, Bravo, Vidal, jugadorazos de primer nivel. ¿Y dónde está esa plata?“, cuestionó el animador.

Caprile agregó que “salvo Paredes, no hay ningún indiscutible en Colo-Colo. Además, veo un manejo empresarial pésimo. Dejar a los jugadores sin los sueldos, sin haberse sentado a conversar, llevarlos después a los tribunales de trabajo y dejarlos con el sueldo del seguro del trabajo”.

“Mira el caso de Blandi, quien ha sido cuestionado por su rendimiento, pero el tipo no tenía previsión en Chile y quedó sin nada. Tengo entendido que Mouche se lo llevó a su casa porque no le estaban pagando el departamento”, cerró.