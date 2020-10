Leeds United vs. Manchester City: Horario y dónde ver el partido de la Premier

En la previa del duelo, el DT del City aseguró que es uno de los muchos entrenadores que dicen haberse inspirado en Bielsa.

El maestro ante el alumno, así catalogaron el duelo los medios ingleses.

"Es un buen regalo tenerlo en la Premier League", dijo Guardiola hace unas semanas. "Creo que (Bielsa) es probablemente la persona que más admiro en el fútbol mundial como entrenador y como persona. Creo que es el entrenador más auténtico de todos los tiempos en términos de cómo conduce a sus equipos, es único".

Leeds United vs. Manchester City

Sábado 3 de octubre

13:30 horas

Transmite ESPN. Para ver online ESPN Play.

