Este jueves se informó el fixtures de la Premier League, que empieza la segunda semana de septiembre.

Leeds United, equipo que dirige el argentino Marcelo Bielsa, ex seleccionador de Chile ya tiene rival para su debur en primera división, y lo harpa ante el campeón vigente de la Premier League, Liverpool, en su regreso al fútbol de honor inglés.

El encuentro, que se jugará el 12 de septiembre y será como visitante, marcará el estreno del cuadro blanco en el campeonato tras su ascenso desde la Championship.

Luego del encuentro ante los "reds", Leeds jugará ante Fulham, otro recién ascendido, posteriormente ante Sheffield United, Manchester City y Wolverhampton Wanderers.

