Leandro Fernández tras accidente: "Cometí una falta muy grave"

Lo primero que hizo el argentino al llegar a Chile fue asumir su responsabilidad en el accidente que provocó en Argentina, que por suerte no terminó con heridos ni muertos. "Sé que cometí una falta muy grave y agradezco que no pasara a mayores con la otra familia involucrada, que no sufrió lesiones".

En esa misma línea, dijo tener claro lo que le espera en la U y está abierto al castigo que decida la institución. "Estoy al tanto de la sanción que puedo recibir en el club, estoy a disposición de lo que decidan".

Además, Leandro Fernández dijo haber hablando con el plantel sobre lo ocurrido. "Hoy me paré frente a mis compañeros y les pedí disculpas tanto a ellos como a la gente del club. Esta situación que me sucedió daña la imagen del club, la que no queremos dar".

"Asumo toda la responsabilidad. Quería pedirle mil disculpas a toda la gente y al hincha de la U", cerró.

Leandro Fernández ya entrena con el plantel de Universidad de Chile, pero con lo ocurrido se espera que no vea acción en la Copa Chile.