Le tocó vender en la calle: La historia de lucha que vivió el arquero Nery Veloso

"No te lo negaré, me daba pena y muchas veces me daban ganas de llorar, cuando me iba solo, quería llorar", confesó el arquero de San Marcos de Arica.

Una emotiva entrevista protagonizó el arquero de San Marcos de Arica, Nery Veloso, quien confesó que su carrera en un momento tocó fondo. Sin embargo, logró salir adelante con el apoyo de su familia y del entrenador Felipe Cornejo.

El arquero detalló al medio Octava Pasión que vivió 21 meses cesante, lo que obligó a reinventar su vida mientras esperaba que algún club le abriera la puerta.

"Viví días oscuros, estaba a prueba, lo pasaba mal, me preguntaba qué estaba haciendo mal, pero cuando lo estas pasando mal, te levantas y te fortaleces, fue un año y nueve meses muy duro", comentó el arquero campeón con Huachipato en 2012.

A pesar de eso, el meta jamás dejó de entrenar, detallando que :"Me juntaba con el preparador de arqueros Jonathan Rocha y entrenábamos los dos solos, solos ahí, incluso cuando llovía, pero siempre. No te lo negaré, me daba pena y muchas veces me daban ganas de llorar, cuando me iba solo, quería llorar", recordó.

Pero una pequeña luz apareció de la mano de Felipe Cornejo, que en ese entonces dirigía a Independiente de Cauquenes.

Veloso y su familia se fueron a su parcela en Quillón, justamente donde entrenaban Cornejo y sus pupilos. En esa época, el arquero se sumó a sus entrenamientos y trabajó a la par. Incluso, le ofrecieron que jugará, pero declinó la oferta ya que tenían "su plantel listo y tenía a Gustavo Fuentealba en el arco, gran portero de mucho esfuerzo, que mira ahora, está en La Serena".

Sobreviviendo

A medida que pasaba el tiempo y no lograba encontrar un equipo, el arquero confesó que le tocó vender en la calle.

"Me tocó vender cholgas afuera del supermercado en Quillón y completos en Penco. La gente llegaba y me decía ‘¿eres tú Nery? Y yo feliz accedía a una foto o a conversar sobre fútbol", contó.

Y en ese sentido, destacó a su esposa y a su madre por el apoyo que tuvo cuando más lo necesitaba.

"Mi señora fue muy aperrada, porque de tenerlo todo a tener nada siguió conmigo. Me apoyaba en todo. Mi mamá igual, ella se encargaba de hacer los completos, no te lo negaré, ella lloraba al verme así, pero ella se fortalecía al verme, porque Dios me levantaría y me devolvería al fútbol", explicó.

El meta no pasaba desapercibido en las calles, ya que aún sigue en el corazón de los hinchas de Huachipato por ser parte importante en esa histórica campaña del 2012, donde bajaron su segunda estrella.

A pesar de eso, contó que muchos lo juzgaban: "Mucha gente solo ve tu caparazón. Todos decían ‘tiene la media camioneta o tiene una parcela en el campo’, pero qué sabían ellos qué pasaba dentro de mi casa, cuando tenía lo justo y necesario, cuando lloraba en las noches. La gente se deja llevar por la vista", reveló.

"Lo más lindo de todo esto, es que valoras hasta los $10. Cuando tú tienes, vas al supermercado y llenas el carro, te llevas cosas que no necesitas, pero cuando no te sobra, valoras todo, llevas lo justo y te pones feliz porque te sobran $100", agregó.

La perseverancia fue recompensada

El arquero contó al medio sureño que tras mucho tiempo se atrevió a volver al estadio, donde presenció el duelo entre Ñublense y San Marcos.

"Cuando llegué, me senté y me sentía raro, porque yo decía ‘oh, pensar que yo estaba ahí en el arco, en una cancha de fútbol, oh, qué difícil. Me fui a la casa medio tristón, pero le decía a mi señora ‘tranquila, voy a volver, a cualquier división voy a volver'", manifestó Nery.

Y el llamado para volver a la cancha llegó de la mano de Felipe Cornejo, quien le ofreció el arco de San Marcos de Arica con la promesa que tenía que ser el mejor arquero del campeonato y tener la valla menos batida.

Nery cumplió, fue campeón y figura; dejó la valla menos batida.

El arquero luchó y consiguió volver al lugar que tanto amaba y extrañaba.