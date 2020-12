Le dan con todo a Pedro Carcuro por comentarios en el Clásico Universitario Femenino

El conductor de Zoom Deportivo fue tendencia en Twitter durante la transmisión del duelo entre la U y la UC.

Hoy se juegó en San Carlos de Apoquindo un importante partido de la séptima fecha del Campeonato de Fútbol Femenino, Pedro Carcuro se volvió trending topic en Twitter, luego que algunos televidentes lo crtiticaron por no conocer los nombres de algunas jugadoras.

Otros cibernautas pidieron respeto por uno de los periodistas más legendarios de la televisión chilena.

Finalmente, las azules vencieron a las cruzadas por 0-2 en el clásico universitario logrando acceder a semifinales con campaña perfecta.

MIRA ACÁ LOS COMENTARIOS:

confieso que soy vieja escuela y no puedo odiar a carcuro. no me funen.