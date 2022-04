El entrenador asumió su responsabilidad en el fracaso de no llegar a Catar 2022, pero también destacó parte de su trabajo en el ‘equipo de todos’.

“Yo acepté las reglas y me hago cargo. No le tengo miedo a la palabra fracaso y es una realidad que no logramos un objetivo trazado, más allá que haya otros menos ampulosos que sí están cumplidos o en camino. Eso nos deja cierta satisfacción”, partió señalando el técnico uruguayo.

“Más allá de las circunstancias, las aceptamos y somos responsables de no conseguir lo que queríamos. De autocrítica digo que hay cosas que uno deja pasar en pos de algo general”, agregó el ex DT de La U y la UC.

Luego, Lasarte recalcó que “sí hay cosas que nos sobrevolaron en esta Eliminatoria a todas las selecciones, en particular a Chile, la pandemia, pero hubo otras. Hoy ya sin estar al mando las dejo para que no ocurran”.

“No puede pasar que te modifiquen partidos y te pongan tres de visita con lo que significa la Eliminatoria en Sudamérica. Mourinho, alguien conocido, dijo que es la más difícil por diferencia abismal”, añadió el charrúa.

"Fui feliz acá en la Selección más allá de los avatares de la tarea. Hay mucha gente con ganas de hacer cosas, colaborar y trabajar y me parece fantástico. Ojalá no ocurran batallas internas”, cerró Lasarte.

