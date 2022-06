Shakira y Piqué estarían en crisis por una supuesta infidelidad

Las redes sociales explotaron con el rumor que se está tomando Twitter con cientos de comentarios sobre la mediática pareja.

En los medios internacionales como Marca (español) se afirma que el deportista reside en su casa de soltero, ubicada en Barcelona, en la que lleva viviendo durante la última semana sin confirmarse las razones específicas de su estadía allí

En otros medios internacionales, como El Periódico de Barcelona, se ha ahondado un poco más en la supuesta crisis entre la pareja, asegurándose que habría sido por una infidelidad que recae sobre los hombros del futbolista. De este modo, en el podcast ‘Mamarazzis’, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, se expresó lo siguiente:

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.

A su vez, las fuentes de las periodistas también resaltaron sobre el deportista que “va desbocado de fiesta”.