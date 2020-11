Las reacciones de los hinchas de la U al nombre del sucesor de Caputto

Distintos medios ya dan por cerrado al nuevo estratega de los azules.

El técnico venezolano Rafael Dudamel sería el elegido por Azul Azul para ocupar el puesto que dejó Hernán Caputto en la banca universitaria.

Dudamel, ex adiestrador de la selección venezolana, también dirigió al equipo sub 17 y sub 20 de los "llaneros", a Estudiantes de Mérida y Deportivo Lara, en su país, y a Atlético Mineiro, donde tuvo un breve paso.

Goldberg aseguró que no está confirmado y advierte que: “obviamente que cuando tomemos la decisión, va a ser una decisión que nos deje tranquilos a todos, pero discrepancias y diferencias siempre va a haber, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de llegar a un consenso”.

"Nosotros seguimos trabajando junto al comité, no solamente en el análisis sino que también por supuesto en las negociaciones, y Cristián (Aubert) nuestro presidente seguramente en las próximas horas va a tener algunas reuniones más definitorias con algunos de los candidatos, pero no está confirmado”, afirmó.

La conferencia del Polaco es para anunciar a Dudamel.



El mismo que con micrófono muchas veces cuando la U, Colo Colo o la Uc quedaban si técnicos, hablaba de buscar técnicos que “conozcan el medio” y no “arriesgarse a buscar afuera” y él trae a Dudamel!!! — Rodrigo Cárcamo S. (@rod_carcamo8) November 5, 2020

Cada vez somos mas cercanos a Chilezuela (?) 🤣



Llegó Dudamel — [Cristian Ibarra] (@_NaKeR_) November 5, 2020

Desde ya, esta cuenta apoya al profesor Dudamel.



* Dudamel al terminar la primera práctica * pic.twitter.com/UZxEvvtc58 — Nico (@HernandezCofre) November 5, 2020

yo creo que lo más complejo de Dudamel es que es una apuesta en un momento delicado para el equipo como es el descenso. En este caso, de todos los que se barajaban prefería a Lasarte o Pellicer, que si bien no son de mi total agrado, han mostrado buen rendimiento en otros equipos — Gonzalo Espinoza (@kukikin) November 5, 2020