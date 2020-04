Las reacciones ante el diseño alternativo de la camiseta de la Roja

Los hinchas de la selección chilena se volvieron locos con la idea de diseño de una cuenta de Instagram especializada en camisetas de equipos de fútbol.

Las útltimas camisetas de la Roja han sido muy críticadas por los fanáticos, es por eso, que la cuenta de Instagram Batifutbol publicó algunos diseños alternativos que emocionaron a los hinchas a través de la red social de fotos.

Cabe recordar que anteriormente esta misma cuenta de Instagram recibió gran aprobación por confeccionar diferentes diseños de clubes chilenos.

"Los felicito!!!, me interpretaron al 100%!... Chile se vería increible de Adidas y siempre he creido q la camiseta away debiera ser azul...uniforme tipo Francia, con short blanco y medias rojas, fue uno de los comentarios en Instagram.

MIRA LOS DISEÑOS ACÁ: