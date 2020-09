Las reacciones al video que deja en evidencia la tristeza de Messi en el Barcelona

El 10 de Argentina preocupa a los hinchas y a la prensa catalana.

El Chiringuito TV @elchiringuitotv reveló que el astro trasandino se siente "apenado" por la salida de sus amigos Vidal y Suárez, sumado a todo el conflicto mediático que tuvo con sus frustrada salida del FC Barcelona.

En un registro audiovisual se pude ver como Messi apenas sonríe dentro y fuera de la cancha. Los hinchas culés están preocupados por el ánimo de la figura del club. Cabe recordar que hace algunas semanas, Messi presentó su renuncia al club que lo formó como jugador.

Ahora con la salida definitiva de Vidal y Suárez, habrá que estar atento a la reacción del delantero.



Creo que no hay algo en el mundo que me ponga peor que ver a Messi triste https://t.co/HE2ARgJYIm

Esto es lo que más me preocupa. Espero que recupere la sonrisa cuando empiecen los partidos oficiales, pero ahora lo veo triste y sin ilusión. Pero no le culpo viendo el circo que tenemos montado en Can Barça por culpa de @jmbartomeu. Ni el mejor de la historia es feliz aquí. https://t.co/oIjsuN3K3d