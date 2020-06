Las reacciones al video en donde Marcela Cubillos intentó imitar a Jacinda Arden

Los cibernautas notaron un gigante error respecto a los mintuos de la duración del registro.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, se ha transformado en la estrella política en el mundo por su gran manejo de la pandemia.

Una de las que quiso replicar su ejemplo fue la exministra de Educación Marcela Cubillos, quien publicó un video en sus redes y las del Instituto Libertad y Desarrollo, donde es director ejecutiva, con el siguiente mensaje: “Buena idea la de @jacindaardern de explicar temas relevantes en apenas 140 segundos. Los invito a ver esta #editorialLyD”.

Hubo un gran probmela con el video porque como hicieron ver algunos usuarios de redes sociales, la pieza audiovisual no duraba 140 segundos como los de Jacinda, sino 1:40 (un minuto 40 segundos, vale decir 100 segundos).

De partida Jacinda debe saber perfectamente que 140 segundos no es lo mismo que 1 minuto 40 , un-mi-nu-to-cua-ren-ta son 100 segundos. Para que cachen la ministra de educación que tuvimos. pic.twitter.com/2j67d01acT

Tienen estudios superiores, plata pa' asesores y toda la parafernalia e igual creen que 140 segundo es lo mismo que 1:40 (un minuto y cuarenta segundos). Cero puntos, no pasai el SIMCE ni la PSU ni ninguna prueba estandarizada de las que amas @mcubillossigall

La exministra de educación no sabe convertir 140 segundos a minutos.

La Ministra del trabajo no sabe cómo se componen las remuneraciones, ni menos cómo se calcula un finiquito.

La Ministra vocera de Gobierno no sabe leer un certificado de defunción...

Excelencia poh