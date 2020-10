Desde el Tribunal de Disciplina de la ANFP descartaron entregarle los puntos al equipo del norte.

La sanción dice relación con la falta al Artículo Transitorio N° 3, numeral 11) del Código de Procedimiento y Penalidades, el cual apunta que “se prohíbe el ingreso al recinto deportivo de toda persona que no esté expresamente autorizada, según lo establecen los protocolos”.

Se trata de 490 Unidades de Fomento (UF), poco más de 15 millones de pesos al día de hoy, por infracción al Artículo Transitorio N°3, numeral 11 del Código de Procedimiento y Penalidades.

Cabe recordar que el partido no se jugó cuando estaba programado originalmente debido a un caso de coronavirus positivo en Colo Colo, luego de un viaje a Brasil por Copa Libertadores.

Mira las reacciones acá:

Simplemente Colo Colo puede hacer lo que quiera! Si me preguntan por qué digo esto, pues les cuento que no les quintarán los puntos por no presentarse a jugar contra Antofagasta en el Monumental.