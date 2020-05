Las reacciones a la polémica entrevista de José Antonio Kast a Carlos Caszely

Los cibernautas se manifestaron a través de twitter durante la transmisión en Youtube,

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y defensor de la Dictadura Militar, sostuvo una distendida conversación con el ídolo de Colo-Colo, un acérrimo opositor al régimen del general Augusto Pinochet

El "Rey del metro cuadrado" fue claro ante el mismo José Antonio Kast sobre las razones que le llevaron a aceptar la invitación:

"Me preguntaron que cómo iba a darle una entrevista a Kast. ¿Por qué no? Pensamos diferente, pero él no tiene armas y yo tampoco. Dialoguemos para sacar esto adelante… ¿Por qué nos tiene que separar el odio de la gente, por qué se tiene que odiar a la gente que piensa diferente a uno? Voy a cumplir 70 años y aún no lo entiendo. Cuando viene el Golpe de Estado todos sabemos lo que pasó: violaciones, torturas… Quizás tus viejos también lo vivieron de una forma diferente, pero no entiendo. Cuando hay tanto detenido desaparecido, por qué alguien no dice ‘ya, la cagamos’”.

El exseleccionado de fútbol agregó que “nunca me voy a olvidar de lo que me dijo mi mamá (torturada por la Dictadura Militar) un día jueves a las 9 de la noche en el hospital, cuando estaba enferma: "Desde que naciste nuestra familia jamás ha odiado ni le ha deseado mal a nadie. No quiero que ustedes odien por lo que me pasó a mí. No quiero que se olviden de lo que me pasó, pero no odien". Nunca le he deseado mal a nadie. Soy un hombre con las manos limpias y puedo mirar de frente”.

