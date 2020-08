Las reacciones a la polémica columna de Daniel Matamala sobre el retiro del 10%

Los tuiteros comentaron el trabajo periodístico del conductor de CNN noticias.

Cada vez que Daniel Matamla publica una columna, las redes sociales explotan en comentarios a favor y en contra del comunicador.

"Chile en llamas", es el título del ácido escrito.

"El Congreso aprobó el retiro de fondos previsionales y Chile, convertido en un país bananero y pobre, está en llamas. El mercado bursátil colapsó y los fondos de pensiones se derrumbaron. En medio del caos y de atentados incendiarios en las sucursales de las AFP, se sincera que la entrega del dinero demorará meses, si es que alguna vez se hace. ¡Oh, si sólo hubiéramos escuchado a los expertos…!", Parte diciendo el periodista en directa alusión a la "campaña del terror" de algunos expertos sobre el retiro del 10% en medio de la crisis económica debido al coronavirus.

Matalama publica con nombres y apellidos de aquellos personajes que se equivocaron rotundamente en su predicción.

"El retiro del 10% plantea graves problemas al sistema previsional. Pero está claro que autoridades y tecnócratas equivocaron gravemente su análisis sobre las consecuencias de corto plazo, pintando un falso escenario apocalíptico y omitiendo los efectos positivos para la economía", redactó Matamala sobre el fallido pronóstico de algunas autoridades.

Mira las reacciones acá:

Daniel Matamala NEGACIONISTA del Régimen de Maduro y del Hambre REAL de la Gente q se arranca para poder comer algo y no Plasmas. Matamala se fue a parar a 1 Supermercado de Venezuela a Negar el Hambre y a decir q había Abastecimiento. Al lado del Omo! Rechacen al Comunacho

Los efectos previstos de corto plazo se vieron amortizados cuando se cambió el plazo de retiro a un año y los efectos a largo plazo aún no se ven. ¿Se acuerdan cuando se burlaba de los previsibles efectos de la RT? Matamala no aprende. Opinología irresponsable. https://t.co/AAmz3rFqnU

Para que no nos sigan metiendo el dedo en la boca los agoreros del fatalismo y los expertos comprometidos como ese famoso centro de estudios financiado por las tabacaleras y Soquimich: "Chile en llamas" https://t.co/Uc1W118Y6I @DMatamala

Matamala no entiende, no comprende, no sabe mucha economía.... https://t.co/eMmzwLOQnC