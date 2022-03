Las reacciones a la nómina de la Roja para enfrentar a Brasil y Uruguay

La lista generó variadas opiniones de los fanáticos de la selección chilena.

El equipo de Martín Lasarte debe sumar unidades para seguir soñando con Qatar 2022, porque por ahora se está quedando por segunda ocasión consecutiva sin Copa del Mundo, ya que está en el sexto casillero, con 19 unidades.

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, dio a conocer el listado de jugadores que buscarán meter al equipo nacional en el Mundial de Qatar 2022.

Que alguien me explique qué hace Luis Jiménez en la nómina si hace rato no juega y es un ex jugador