Las reacciones a la muerte de la madre de Guardiola que falleció por coronavirus

El Manchester City anunció la triste noticia a través de sus redes sociales.

El mundo del fútbol no ha estado ajeno a la pandemia del coronavirus, Manchester City confirmó hace minutos la muerte de Dolors Sala Carrió, madre de su entrenador, Josep Guardiola, luego de contraer la enfermedad.

De inmediato se han sumado manifestaciones de aliento hacia el DT por parte del mundo del fútbol, por el duro momento que vive uno de los entrenadores más respetados en Europa y en el mundo.

La mujer de 82 años se convirtió en la nueva víctima del coronavirus, que en días anteriores había terminado con las vidas de los ex presidentes de Real Madrid y Marsella, Lorenzo Sanz y Pape Diouf respectivamente.

Mira las reacciones acá:

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .