Las reacciones a la "funa" en contra de Leo Valencia por parte de su ex pareja

Las redes sociales explotaron tras la noticia que se viralizó en twitter.

La expareja del volante de Colo Colo, Leonardo Valencia causó polémica al acusar al mediocampista albo de quitarle un vehículo que ella mantenía en su poder.

A través de una historia de Instagram, Valeria Pérez, aseguró que “papito corazón del Leo Valencia. Me quitaron el auto hoy los carabineros por apropiación indebida, el auto donde transportaba a mis hijos”.

“Gracias por seguir cagándome la vida. Vive y deja de ser enfermo. No me das ni un peso para tus hijos y aparte me haces esto, asesino de Diego Troncoso”, agregó.

“Cuenta la verdad por qué no sé murió donde tu hermano”, cerró.

Las redes reaccionaron:

La media funa al Leo Valencia y al hermano 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — El J (@jsuarez704) July 22, 2020

Empezamos con el Leo Valencia 🤭 la ex se fue con todo por Instagram 🤭 — Patricio S. Parada (@PatoStark82) July 22, 2020

Oye, pero todos fijados en lo de papito corazón, per ahí dice clarito asesino, a quien mató el Leo Valencia??! — me tienen chata refachos miserables! (@azulkav) July 22, 2020

Leo Valencia, debe la pensión alimenticia. — Carlos (@CarlitosAndrez) July 22, 2020