Las reacciones a la decisión de Messi respecto al Barcelona

El delantero trasandino rompió el silencio y habló sobre su frustrada salida.

Finalmente Lionel Messi confirmó que seguirá en el cuadro catalán, pese a su intención de abandonar el club: “jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona“, dijo.

“Después de la derrota de Lisboa (ante el Bayern) fue muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada“, partió comentando.

Además, confesó que: “le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”.

“Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo”, cerró.

