Las reacciones llegaron tras la dura sentencia que recibió Deportes Melipilla, ya que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP comprobó irregularidades denunciadas y decretó su expulsión del profesionalismo.

La ‘U’ llegó muy complicada con el descenso al compromiso e, incluso, a 10 minutos del pitazo final estaba perdiendo en cancha y con ello bajando a la ‘B’. Los azules comandaron la acusación en contra de Los Potros y fueron protgonistas de los memes de la sanción.

Ante la ola de denuncias en su contra, desde Melipilla se limitaron a acusar que todo “estaba orquestado” y que varios otros equipos presentan la misma irregularidad.

De hecho, en diálogo con Radio Bío Bío antes de que se hiciera oficial el fallo, el presidente Leonardo Zúñiga expresó que “aquí no hay malas intenciones, el jugador no reclama que le debo dinero, no reclama que le falta algo que acordó”.

“Aquí estamos reclamando por una forma y la forma la tienen erradamente. No te puedo decir que el 100% de los clubes, pero te puedo decir el 98%”, complementó.

Zúñiga hizo hincapié en que “pasa en todo el fútbol chileno. Hoy día están todos los clubes preocupados y está incluso la ANFP haciendo un trabajo inmenso respecto a la regularización de los contratos. Está en la esfera del futbol chileno. Están todos preocupados por regularizar esto”.

Sobre la denuncia en su contra, el timonel de Melipilla sostuvo que “acá hay testigos que dejan mucho que desear que dicen que de manera casi inimaginable salen de su casa y se encuentran un sobre con una carpeta con documentos de forma anónima….perdóname…”.

“Todo esto ha sido orquestado y creado para hacer parecer una situación que está muy lejos de ser lo que pretenden decir”, apuntó, detallando que Huachipato y la ‘U’ habrían manejado todo a su antojo.

