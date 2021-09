Las reacciones al video de un Carabinero celebrando un gol de Colo-Colo

Las reacciones llegaron a una cuenta de Twitter que viralizó el curioso momento que se tomó las redes sociales.

El fin de semana pasado se jugó la final de Copa Chile entre Colo Colo y Evertón en el estadio Fiscal de Talca en donde los albos se pudieron coronar campeones del certamen criollo.

El 'Cacique' logró ganar por un 2-0 y uno de los goles fue de Joan Cruz, quien se atrevió a pegarle desde afuera del área en un disparo que fue imposible de atajar para el portero Franco Torgnascioli.

Sobre ese golezo ha comenzado a circular un video viral en donde detrás del arco del meta 'Ruletero' se ve como un carabinero que se encontraba resguardando la seguridad en el estadio sale corriendo para festejar la diana de Cruz.

MIRA ACÁ TODAS LAS REACCIONES:

El hincha de Colo colo no reconoce estratos sociales, ni color de piel, si es vegano o carnívoros, solo una cosa no hace iguales la pasión por el cacique, siempre Albo en las buenas y en las malas, no que que tanto crítica al carabineros el tiene corazón o no?