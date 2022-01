Las reacciones a la nómina de Lasarte para enfrentar a Argentina y Bolivia

Las reacciones llegaron de parte de los hinchas de la Roja de todos que comentaros la citación para los duelos en Calama y La Paz.

El técnico de Chile, Martín Lasarte, oficializó la nómina de Chile para afrontar la primera doble fecha clasificatoria del año, ante Argentina en Calama y Bolivia en La Paz.

La nómina de Chile compuesta por 29 jugadores, arrancará los trabajos el lunes 24 de cara a los desafíos del 27 de enero ante Argentina en Calama y del 1 de febrero contra Bolivia en La Paz.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Es lo que tenemos. Lo que si me llama la atención la citación de Morales, ni siquiera contemplado en la pretemporada. Valencia y Mora tienen más crédito. Lo otro, no se cómo cresta sigue Meneses, pero es regalón de profesor Machete

Yo no me explico como llama a Morales y no a Valencia , yo siendo del colo veo que morales es el 4to delantero en este momento y valencia es titular en católica… Lasarte no tiene idea