Las razones de un posible regreso de Nicolás Blandi a Colo-Colo

Las razones le darían un nuevo dolor de cabeza a la dirigencia del cuaro popular.

El delantero argentino Nicolás Blandi no logra levantar cabeza tras su mal paso por Colo Colo y ahora, en Unión de Santa Fe, no es considearado por el entrenador y es un hecho que no seguirá en el equipo.

El ex San Lorenzo está préstamo en el cuadro de la Provincia de Santa Fe, razón por la que de no seguir en el club deberá presentarse en Pedreros.

El equipo trasandino ya no quiere sostener al delantero que sólo ha disputado 39 minutos y no acumula goles.

De esta forma, Blandi deberá volver a Colo Colo, pero en el Estadio Monumental tampoco lo tienen considerado para la siguiente temporada por lo que el futbolista deberá buscar partir a préstamos una vez más o desligarse del equipo.

