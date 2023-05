Las razones del quiebre amoroso entre Pinilla y Gala

Parece que el amor no duró tanto entre el ex delantero de la U y la ex esposa de Mauricio Isla, la pareja está distanciada, así lo explican los distintos reportes de farándula. De acuerdo a la periodista Paula Escobar, “Mauricio terminó con Gala antes de la grabación de PH (Podemos Hablar)”, donde apareció la española hablando incluso de su relación con el ex de Gissella Gallardo.

Mira lo que Hizo recogió las declaraciones en este live, en el que la reportera aportó además que “terminó con Gala porque habría quedado cansado y agotado de la relación, la encontraba muy intensa”, según consigna también Show y Fama.

El revuelo mediático terminó por cansar al exseleccionado nacional. Pero no sólo eso, según Escobar, “las juntas de Gala no fueron del agrado de Mauricio Pinilla, el tema de las amistades y este mundo nocturno. Todos sabemos que a Gala le gusta la bohemia, le gusta andar de club y club y eso a Pinilla lo habría dejado cansado”.