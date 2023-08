Las razones de Bruno Barticciotto para elegir a Fernando Felicevich

Fernando Felicevich no ha tenido descanso de las críticas y ahora sumó polémicas nuevas acusaciones por una cierta irregularidad en el reciente traspaso de Bruno Barticciotto a Argentina. Fue en ese contexto que el delantero defendió con todo a su representante.

Motivado por las feas acusaciones, el exjugador de Palestino aseguró que eligió a Vibra Fútbol (Felicevich) porque "es la agencia de los futbolistas más destacados en la historia del país, porque son la única empresa que lleva jugadores a Europa y ligas competitivas y, además, porque tenía muy buenas referencias de muchos compañeros".

En esa misma línea, el joven delantero aprovechó de enviarle un dardo a Juan Cristóbal Guarello, quien mencionó hace un tiempo un involucramiento de Arturo Vidal y Gary Medel en su llegada a Vibra Fútbol.

"Por eso firmé con Vibra, y no como dice un periodista que los jugadores de la Selección fueron y me dijeron que firmara con ellos o que Gary y Vidal me pasaron la pelota del penal para que aumentara mi valor, y muchas otras cosas ridículas que he tenido que escuchar", continuó agregando Bruno Barticciotto.

Las defensas de Fernando Felicevich

Siempre que suele haber una situación anómala con Fernando Felicevich, son los propios jugadores quienes emiten defensas hacia su persona. Caso parecido fue la situación que protagonizaron Arturo Vidal y Fabián Orellana hace un tiempo.

Ambos jugadores se marcaron en una conversación en el Twitch del "King", en la cual el mediocampista aseguró que “me preguntan por Felicevich. Es el mejor poh. Los huevones tratan de dejarlo mal siempre. Huevones envidiosos. No se preguntan quién ha sacado todos los jugadores a Europa. Quién los tiene en los mejores equipos del mundo".

Es así como el representante esta vez sumó un nuevo caso de polémica a su largo historial, el que de seguro está lejos de acabar pues los anteriores representantes de Bruno Barticciotto presentarán acciones legales en contra de él y su agencia.