Las pruebas de Guarello que dejan en ridículo a Arturo Vidal

Guarello le respondió nuevamente a Vidal tras el video en donde el King defiende con todo a Fernando Felicevich: "Me preguntan por Felicevich... El mejor poh. Los hueo... tratan de dejarlo mal siempre. Hueo... envidiosos. No se preguntan quién ha sacado todos los jugadores a Europa. Quién los tiene en los mejores equipos del mundo", dijo Vidal junto a Fabián Orellan por Twitch.

Orellana se sumó a las plabras de Vidal: "dicen que le quita los jugadores a otros representantes. Los mismos cabros chicos llegan llorando a la oficina para que los vendan fuera, eso es lo que no entienden. Dicen que nosotros incentivamos a los más jóvenes para que firmen.... ¡Están locos! ¡Son más hueo...!"

Guarello levantó la voz en su programa la Hora del King Kong para mostrar pruebas en contra del ex volante del Flamengo y su discurso sobre el representante: "Tratan de establecer que si no fuera por Felicevich no hubiéramos ido a Europa".

"Primero le diría que qué lástima que tenga tan poca fe en su carrera y que de no ser por Felicevich hubiera terminado en Alianza de Cutralco de Argentina o en Gremio Prudente de Brasil. Tratan de establecer la idea de que si no es por Felicevich nadie va a Europa. Que es el único que te lleva", agregó el rostro de Canal 13.

Guarello elaboró una larga lista de jugadores

"Perdón que dé la lata, pero vale la pena recordarlos. Claudio Bravo, todos estos jugadores no son representados por Felicevich y miren dónde llegaron, Manchester City y Barcelona. Voy a nombrar los equipos más importantes. Mauricio Isla, Udinese, Juventus y QPR; Jean Beausejour, Birmingham y Wigan; Gonzalo Jara, West Bromwich Albion; Marcelo Díaz, Hamburgo y Celta; Eduardo Vargas,Napoli, Valencia y Hoffenheim; Matias Fernández, Villarreal, Fiorentina y Milan; Mauricio Pinilla, Cagliari, Palermo; Carlos Carmona, Atalanta, Reggina; Mark González, Liverpool y CSKA Moscú; Jaime Valdés, Sporting, Atalanta, Parma; David Pizarro, Inter de Milán, Roma y Manchester City; Nicolás Córdova, Livorno, Parma, todos de primera división".

“Tucu Hernández, Celta de Vigo; Manuel Iturra, Málaga, Villarreal; Pedro Morales, Málaga y Dínamo Zagreb; Marco Estrada, Montpellier; Rodrigo Tello, Sporting Clube de Portugal, Besiktas; Waldo Ponce, Racing de Santander; Francisco Gato Silva, Osasuna y Brujas; Bryan Rabello, Sevilla; Víctor Felipe Méndez, CSKA Moscú; Igor Lichnovsky, Porto y Valladolid; Nicolás Castillo, Brujas, Frosinone y Mainz; Tomás Alarcón, Cádiz y Zaragoza", complementó en Youtube.