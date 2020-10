Las picantes declaraciones de Carlos Queiroz en la previa ante Chile

El entrenador de la selección de Colombia, Carols Queiroz, anticipó lo que será el complicado duelo que tendrán este martes ante Chile en el Nacional.

Este martes se jugará en el Estadio Nacional la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Chile recibirá a Colombia en un duelo que se jugará desde las 21:30 horas.

Por eso, el entrenador de los cafeteros, Carlos Queiroz, aseguró que le preocupa más su equipo que el método que empleará Chile en el duelo. Pese a lo anterior, de igual manera confirmó que lucharán hasta el último minuto con todas sus armas para llevarse los tres puntos.

En la conferencia de prensa previa al duelo, aseguró que "lo más importante es que intentaremos mostrar la mejor identidad de Colombia para ganar el partido y jugar un buen fútbol contra Chile, que tiene bastantes buenos jugadores y se conocen bien, hace muchos años".

"Chile tiene un buen fútbol por las bandas, pero no solo por las bandas, vimos con Uruguay que lo hacen bien por el centro. Es un buen equipo, no se espera nada diferente y no quiero que los jugadores de Colombia se concentren en imaginar las fortalezas de Chile", añadió.

"Nuestro trabajo es controlar nuestras fortalezas y debilidades y saber que en el partido tenemos que estar bien, conscientes de cómo competir, sumar puntos y jugar con la realidad que está adelante de nosotros. Si ellos se presentan fuertes en las bandas, tenemos que pelear e ir hasta la muerte y si lo hacen por el centro, no hay otra solución, hay que pelear y defender al centro, con la mentalidad de ataque, de buscar el gol y la portería del adversario", siguió.

"Lo más importante que hay que cuidar es tener confianza y hacer un buen fútbol, cuando defendamos y ataquemos, es lo más importante. Lo que vamos a intentar hacer es mejorar lo que jugamos contra venezuela e intentar poner esas cosa en el campo contra Chile", comentó al respecto.

Finalmente, calificó como un “buen entrenador” a Reinaldo Rueda, y reconoció que no sabe si el DT de Chile empleará la misma formación que en Uruguay, y concluyó diciendo que "no quiero perder minutos de mi vida intentando controlar cosas que no sé".