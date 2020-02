Las palabras de Scolari defendiendo a Pinochet ponen en duda su llegada a Colo-Colo

El entrenador que fue campeón del mundo es el principal candidato de Blanco y Negro para asumir la banca alba.

Según LA CUARTA, "el jueves por la noche todos los directores de Blanco y Negro estaban de acuerdo con que Luiz Felipe Scolari era el hombre indicado para reemplazar a Mario Salas en la banca de Colo Colo".

De hecho, Acaz Felleger, vocero Scolari aseguró que al DT está interesado en poder dirigir a los albos. el entrenador brasileño se entusiasma con participar en la Copa Libertadores.

Scolari aseguró en una entrevista en la radio Jovem Pan de Sao Paulo que "Pinochet hizo muchas cosas buenas".

Además el estratega ha sido calificado como "autoritario" por los jugadores del Palmeiras y ha tenido enfrentamientos con referentes del fútbol brasileño como Tostao y Zico.

Al ser consultado sobre la relación entre Pinochet y Joao Havelange, Scolari agregó que el dictador "arregló muchas cosas. La gente estaba muy desordenada. Hizo más cosas buenas que malas".

Sobre los métodos de tortura y los detenidos desaparecidos, el entrenador aseguró que "en determinados momentos la gente se ordena o se convierte en anarquía".

"No podemos, no debemos. Acabamos de salir de Mario Salas y con esto no podemos volver a incendiar nuestra casa", reveló un director de Blanco y Negro a La Cuarta sobre los dichos del DT,

Por su parte, Ángel Maulén, otro director de ByN, no ocultó su posición sobre la situación.

"Es verdad que ha sonado Scolari y quedamos de hacer una reunión para cuando se decida. Y ahí ese tema aparecerá. Sería una imprudencia considerar a este técnico conociendo esas declaraciones", confesó el dirigente a LA TERCERA.