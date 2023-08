Las palabras de Nicolás Núñez que hicieron enojar a los hinchas de la UC

Universidad Católica sigue sin encontrar una mejoría desde la llegada de Nicolás Núñez al banquillo del equipo. En esa línea, el entrenador habló en conferencia de prensa tras haber perdido ante Colo Colo y sus palabras no dejaron contentos a los hinchas cruzados.

"Más allá de lo estadístico, fue una llave cerrada. Es cierto que no hemos podido hacer goles, pero hoy generamos ocasiones y ellos las defendieron muy bien. Tenemos desazón y tristeza por no pasar la llave, sin embargo, competimos ante un muy buen rival. Fue un partido abierto. Estoy orgulloso con el espíritu de lucha del equipo", comenzó diciendo el entrenador.

En ese mismo sentido, Nicolás Núñez aseguró que mejorar anímicamente era crucial para dejar atrás los bajos desempeños mostrados últimamente en el Torneo Nacional.

"Era un componente muy importante crecer desde lo actitudinal. En la última, Falcón la sacó de la línea y antes Zampedri lo tuvo de cabeza y la ataja Cortés (...) Colo Colo es justo ganador, por algo lo hizo. Nosotros a ratos estuvimos más cerca que ellos. Por eso dije que la llave fue muy cerrada ", agregó el DT.

A pesar de no generar grandes situaciones de gol, el estratega valoró y recalcó las pocas obtenidas. Además, destacó la mejoría del equipo en el segundo tiempo.

"Sentimos que Gonzalo y Clemente no tuvieron la profundidad que queríamos. Montes ha tenido muchos minutos y tiene un desgaste importante. Los ingresos de Di Santo y Cuevas nos dieron otro peso en las transiciones", agregó Núñez para finalizar.

Es así como el entrenador no lo pasa nada bien al mando de Universidad Católica y aún no obtiene celebraciones desde que asumió el cargo. Ahora tendrá que enfocarse netamente en el torneo local, donde el equipo no marcha nada bien.