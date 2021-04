Las notas del Tobi Vega: Reventó a Marcelo Cañete y a Rafael Dudamel

El ex futbolista de la Roja se fue con todo en contra los azules tars el Superclásico.

El Tobi también atacó a Colo-Colo, Gabriel Suazo fue apuntado de inmediato por Vega: "Eres el capitán, no puedes caer en la provocación en los últimos minutos y más en un clásico. No puede hacer eso", dijo antes del 2.8.

Pero hubo uno al que le cayó todo y ese fue Marcelo Cañete. "Te hemos dicho, hay momentos en que uno va a pedir el balón. Uno es el bueno para la pelota, uno es el creador, dile, no estás en Cobresal que se cansan en 20 minutos. Estás en un equipo grande, hay que mostrar más", sentenció antes de darle un 1.0.

Finalmente no tuvo clemencia con Rafael Dudamel, que recibió un 2.0. "Mal. No tendrías que haber sacado a Morales, es lateral. Te equivocaste en el esquema, eres muy defensivo. Su esencia es por para adelante, menos mal no hay gente en el estadio si no te comen".