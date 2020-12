El ex volante de Colo-Colo se convirtió en un profesor para evaluar a los futbolistas del duelo.

El tobi analizó el empate entre Universidad Católica y los albos que terminó empatado a 0. El ex seleccionado nacional utilizó su vitrina en el programa "Todos somos técnicos" de CDF.

Maximiliano Falcón: "El mejor. Le dio equilibrio a Colo Colo, lo necesitaba a este jugador, ha cometido pocos errores. Bien en los cruces, bien en los cabezazos, cuando rompe muy bien. Físicamente se ve enterito, yo creo que le dio un equilibrio a la defensa del Cacique. Nota: 6,2".

Brayan Cortés: "Tuvo un par de tapadas, especialmente la última, esa que saca abajo, es muy difícil porque va de sobrepique. Nota: 5,8".

Leonardo Valencia: "Más allá de la lesión, yo no sé si será grave o no, ojalá que no. No entra en el esquema, no entra en el juego, se pierde, no tiene velocidad y las pocas pelotas que tiene las decisiones son malas. El mal momento que está pasando es terrible, me parece que al estar en cancha pasa a ser un jugador menos. No puede estar todo el partido marcando a un jugador y dejar de hacer su juego. Está perdido en la cancha, creo que hay que hacer cambios rápidamente porque no colabora mucho. Nota: 3,0".